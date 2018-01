Nancy Coppola diventa produttrice sul set de «Il mio uomo perfetto»

Lunedì 8 Gennaio 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 17:03

Nancy Coppola diventa produttrice: la cantante neomelodica, reduce dalla scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, ha creato infati una casa di produzione cinematografica e torna così in scena – questa volta sul grande schermo - con il film «Il mio uomo perfetto» in cui figura come attrice protagonista e di cui è però stavolta ache la produttrice (è, infatti, tra i fondatori della EVO Films).«Il film parla di rinascita - spiega Nancy - ed è un inno alla vita delle donne che, finalmente, sono riuscite ad affermarsi nella società come professioniste e come mamme. Vere e proprie imprenditrici di se stesse!».Un vero e proprio debutto, quindi, nel mondo del cinema. «Sono stata fin da subito felice all'idea di intraprendere questa nuova avventura - racconta la cantante - anche se il mondo della recitazione non mi è nuovo, poiché fin da bambina ho calcato i palcoscenici di diversi teatri. Il mio uomo perfetto è un progetto molto bello, un film divertente, girato interamente a Napoli, con un cast d’eccezione e tematiche che strizzano un occhio al sociale poiché tratta di argomenti quali quello dell'amore, dell’emancipazione femminile, dell’omosessualità».Il film uscirà in tutte le sale a marzo. La giovane cantante e attrice, ora anche imprenditrice, saprà sicuramente conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua semplicità.