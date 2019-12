Sarà presentato giovedì 5 dicembre alle ore 20.30 al cinema Vittoria in

via Piscicelli al Vomero “Nati 2 volte”, un film di Pierluigi Di Lallo,

che vede protagonisti Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti e

che vede, nel cast, Rosalinda Celentano, Daniela Giordano, Vittoria

Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli, Umberto Smail, Nini

Salerno, Francesco Pannofino, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno, Laura

D’Annibale, Eleonora Pieroni, Matteo Bompani, Diletta Laezza e Luigi

Imola. La pellicola è prodotta dalla napoletana “Green Film” di Manuela

Montella, Pasquale Fernicola e Salvatore Scarico. La sinossi: nel 1989

la famiglia Di Tullio, temendo il giudizio di una piccola cittadina

dalla mentalità provinciale e non riuscendo a comprendere i desideri

della loro figlia adolescente che vuole “cambiare sesso, decide di trasferirsi a Milano, una città che non li

conosce e soprattutto non li giudica. Lì, lontano dagli occhi di tutti i

suoi cari, Teresa intraprende quel lungo percorso che la porterà alla

transazione di genere “F to M” e a diventare Maurizio. Dopo venticinque

anni, Maurizio/Teresa che ormai ha una nuova vita in un’altra città, è

costretto a tornare al suo paese natale, a causa della morte della madre

Angela. Al suo ritorno, si scontrerà per l’ennesima volta quel passato

ingombrante mai dimenticato. «Nascere in un corpo che non senti tuo è un

dramma che interessa sempre più persone in Italia - afferma il regista

Di Lallo - inoltre, per i pochi fortunati che riescono – dopo sofferenze

fisiche e morali inenarrabili – a compiere la transizione verso il

genere a cui sentono di appartenere – come il protagonista Maurizio – il

calvario non è finito: c’è da affrontare il pregiudizio della gente,

l’arretratezza burocratica di uno Stato che non ha ancora varato una

normativa esaustiva che li tuteli, ma soprattutto ci sono da superare i

fantasmi delle proprie insicurezze, dovute alle scorie di una vita

passata a nascondersi dai risolini e dalla violenza non solo verbale

delle persone che sono loro più vicine. A me interessa soprattutto

indagare questa zona d’ombra, perché mi sembra facilmente assimilabile

all’esperienza spicciola di ogni essere umano: la paura dell’altrui

giudizio che spinge a fare o dire cose che poi si ritorcono contro; la

scelta di rimanere nell’ambiguità per timore di come gli altri possano

reagire alla verità. E ho scelto di farlo con i mezzi della commedia

perché ritengo che le più grandi verità acquistino maggiore rilievo se

dette con un sorriso. “Ridentem dicere verum” scriveva il poeta Orazio.

“Nati 2 volte” farà ridere, emozionare, riflettere. E mi auguro che

possa aprire uno spazio di discussione libero da pregiudizi di sorta

