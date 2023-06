Il Premio Charlot, in programma dal 15 al 29 luglio nell'arena del sottopiazza della Concordia di Salerno, celebra i compleanni di tre grandi artisti italiani che non ci sono più Lucio Battisti, Lucio Dalla e Massimo Troisi - e lo fa con tre serate pensate, spiega Claudio Tortora, «per raccontare, ricordare e omaggiare il loro talento». E per «emozionarsi... ancora», come recita il sottotitolo del festival dello spettacolo che, senza rinnegare le origini legate alla comicità e ai giovani talenti del cabaret, si apre sempre di più alla musica.

«Dalla e Battisti oggi avrebbero 80 anni, Troisi 70», dice il patron della kermesse intitolata a Chaplin: «Noi vogliamo festeggiarli come se fossero ancora qui con noi». E, il 25 luglio, serata in cui sarà premiata Ornella Muti, verrà ricordato anche Francesco Nuti.

Gli spettacoli dedicati a Battisti (26 luglio) e a Dalla (29 luglio) sono stati concepiti e creati - avverte Gianmaurizio Foderaro che sarà il conduttore, con Metis Di Meo, delle due serate - appositamente per lo Charlot», confermando la partnership con Rai Radio Tutta Italiana. Per il tributo al nostro caro angelo ci saranno Maurizio Vandelli, che con l'Equipe 84 lanciò storici successi dell'uomo di Poggio Bustone, la promessa vocale Gianmarco Carroccia e soprattutto Mogol. Sarà, invece Ron, che con Dalla, fin da quando aveva 17 anni, ha condiviso brani ed esperienze, a ricordare in note, insieme all'Ensamble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Lopieno, il piccolo grande uomo di Bologna, con apertura del concerto affidata a Roberto Colella, frontman de La Maschera.

Cartellone fitto di appuntamenti per l'edizione numero 35 il cui taglio del nastro, il 15 luglio, è in collaborazione con «Sea Sun», la festa del mare: sul palcoscenico ci sarà Massimiliano Gallo (Premio Charlot per la fiction), con «Stasera punto e a capo», un tuffo negli anni Ottanta. Si prosegue il 20 con il jazz del Trio di Salerno con Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmo e Aldo Vigorito, accompagnati dal Martucci Choir, più Povia ed il duo comico Enzo & Mario. Il 21, riflettori puntati sul «Campania blues festival», star il chitarrista Popa Chubby. Il giorno dopo la comicità di «Genitorial», interpreti Angelo Belgiovine, Salvatore Gisonna, Peppe Laurato e Yuliya Mayarchuk. Al termine premio a Violante Placido. Il 23 «Serata per Massimo», con il nipote di Troisi, Stefano Veneruso (Premio Charlot per il libro), Antonio Milo e Adriano Falivene (premiati per il teatro); a seguire «Peppyssimo» con Peppe Iodice. Il 25 è la volta di Massimo Masiello in «Palcoscenico», poi sarà premiato Francesco Di Leva. Il 28 il cuore della manifestazione, con «Charlot giovani», la sfida tra i comici emergenti selezionati da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento, testimonial Vincenzo Comunale, ospite premiato Francesco Montanari.