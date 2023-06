​Ad Agropoli lupetti e coccinelle della Campania per le “Piccole orme”

Ha preso il via ieri (giovedì 15 giugno 2023) e proseguirà fino a domenica 18 giugno p.v. l’evento regionale Agesci “Piccole orme”, che si rivolge a lupetti e coccinelle di 10 anni, provenienti da tutta la Campania. I piccoli scout sono coinvolti in un entusiasmante campo tutto incentrato sul mare e dal titolo evocativo “Alla ricerca di Nemo”. L’evento è organizzato dall’Agesci Campania ed è ospitato dal gruppo scout Agropoli 1 “Bruno Di Luccio”, che fornisce il supporto logistico.

A rendere possibile l’iniziativa è anche la preziosa collaborazione di enti pubblici, forze armate, associazione e privati. Si ringraziano, in particolare, il Comune di Agropoli, la Capitaneria di porto di Agropoli, la Lega navale di Agropoli, la sezione di Agropoli della Società nazionale Salvamento e il pescatore Andrea Guida per la disponibilità fornita nel dare la propria testimonianza, i parroci don Carlo Pisani e don Bruno Lancuba per l’ospitalità.

Accompagnati da animazioni in cui prendono vita i personaggi fantastici del celebre film di animazione, i lupetti e le coccinelle approfondiscono la conoscenza dell’ambiente marino e della sua storia, imparano ad utilizzare strumenti tecnici e apprendono i giusti comportamenti, confrontandosi con la cultura della responsabilità verso l'ambiente e l'equa ridistribuzione delle risorse, per poter poi svolgere nei propri ambienti la missione che richiama il celebre messaggio del fondatore del movimento scout, Baden-Powell: «Lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato».



Ad Agropoli si sposteranno tra alcuni degli angoli più suggestivi della cittadina: Piazza della Repubblica e la Chiesa Santa Maria delle Grazie, il centro storico e il Castello, la chiesa di San Pietro e Paolo, la chiesa Madonna di Costantinopoli, la spiaggia e il porto, dove visiteranno anche la sala operativa della Capitaneria e le motovedette. In barca avranno modo di ammirare le meraviglie della costa agropolese, dallo scoglio di San Francesco a Trentova.



Le “Piccole orme” sono campi tematici regionali, rivolti a lupetti e coccinelle che hanno compiuto 10 anni: sono proposti come elementi integranti della pista e del sentiero personale, un’occasione di gioco ma anche e soprattutto di approfondimento del momento della responsabilità.