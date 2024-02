Salerno, la Provincia presenta il vademecum «Tutti i volti della violenza» per le donne che hanno bisogno di aiuto

Domani mattina, nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sarà presentato il vademecum “Tutti i Volti della violenza” redatto dal tavolo tecnico interistituzionale per il contrasto della violenza di genere, in particolare da Associazione Sportello Rosa aps, Provincia di Salerno e Ambasciata della Repubblica di Polonia, per dare risposte concrete alle donne, italiane e straniere, vittime di violenze e maltrattamenti. Il vademecum è stato appositamente tradotto in varie lingue per essere distribuito e divulgato in più luoghi strategici tra cui gli Ambiti Territoriali. Parteciperanno alla presentazione il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, la consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Filomena Rosamilia e la presidente dell’Associazione Sportello Rosa Maria Gabriella Marotta.

Saranno inoltre presenti tutti i componenti del Tavolo interistituzionale per il contrasto della violenza di genere, nato su impulso dell’Associazione Sportello Rosa A.P.S., a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Ambasciata Polacca e la consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità.