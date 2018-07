Mercoledì 25 Luglio 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 11:44

Incidente in mare e paura per, l’attore 66enne Premio Oscar per La vita è bella nel 1999 e uno degli artisti più amati in Italia e nel mondo: Benigni, durante un’escursione in gommone tra La Maddalena e Palau (in Sardegna), a causa di un’onda improvvisa avrebbe battuto con violenza la schiena.L’attore è stato trasportato in ospedale a Sassari, in elisoccorso, e ricoverato nel reparto di ortopedia. L’onda inattesa avrebbe provocato il movimento anomalo del gommone su cui si trovava l’artista toscano: i compagni di navigazione si sono immediatamente diretti verso Palau, attivando i soccorsi. Benigni continuava a lamentare un dolore molto forte alla regione lombare.