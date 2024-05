«Il segreto di Liberato» al cinema: prolungata la programmazione dopo il secondo posto al botteghino

Terza opera cinematografica per la produttrice Ellida Bronzetti alla guida di Red Carpet, e primo film per la neonata distribuzione Be Water, «Il segreto di Liberato» visto l’ottimo risultato al botteghino continua la sua corsa e rimane in sala anche nei prossimi giorni grazie a Medusa Film che ne ha curato la distribuzione nei cinema di tutta Italia.

Uscito il 9 maggio, Il segreto di Liberato dopo una settimana di programmazione rimane al secondo posto della classifica, con 105 mila presenze registrate e un totale di 924 mila euro incassati. «Il segreto di Liberato» è un film di Francesco Lettieri, che unisce immagini live e di animazione per raccontare la storia dello straordinario artista partenopeo dall’identità sconosciuta e del suo immaginario, che è al tempo stesso ipermoderno per quel che riguarda le sonorità e tradizionale per la poetica e il romanticismo che riesce a sprigionare.

Scritto da Francesco Lettieri, diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi, la regia dell’animazione è stata curata da LRNZ e Giuseppe Squillaci che grazie alla Ilbe Animation si sono avvalsi dell’eccellente lavoro di oltre 70 collaboratori.

Le voci dell’animazione sono di Liberato, Simona Tabasco e Nando Paone.