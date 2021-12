Ristampe in tiratura limitata per La Canzonetta, che mette sul mercato natalizio due vinili destinati ai fan dei 24 Grana: usciranno il 10 dicembre, infatti, la ristampa di «LooP» su doppio vinile arancione di 189 grammi e «Stai mai cca’» in versione remix (di Paul Cari, Bruno B. e Mega&Marco). «LooP» è l’album di debutto della band guidata dalla voce di Francesco Di Bella, uscito nel 1997, forte di brani diventati cavalli di battaglia del gruppo, come «Frate e sore», «1799», «Patrie galere», «Perso into ‘o cavero», ma anche di due cover come «Lu cardilo», brano con cui si erano fatti conoscere, e «Vesuvio» degli Zezi. «Stai mai cca» era, invece, uno dei pezzi trainanti del secondo lavoro dei 24 Grana, «Metaversus» del ‘99, inserito tra l’altro nel film «Fame chimica» di Antonio Bocola e Paolo Vari.: il videoclip era basato su disegni di Davide Toffolo.

