Adele: «Sono divorata dall'ansia, dopo il divorzio cinque sedute al giorno dallo psicologo»

Adele con la sua voce ha incantato, e continua a farlo, milioni di fan in tutto il mondo. La cantante britannica ha sempre descritto i suoi stati d'animo attraverso la sua musica in cui molte persone si possono ritrovare. Recentemente ha mostrato il suo lato caratteriale più fragile, raccontando del periodo buio attraversato dopo la separazione dal marito Simon Konecki.

La cantante Adele si è raccontata in occasione del suo spettacolo Weekends with Adele che si è tenuto al Caesars Palace di Las Vegas. Durante la trasmissione ha raccontato il motivo per cui è tornata in terapia dalla psicologa: «Dopo il divorzio soffrivo troppo di ansia e questo malessere si manifestava anche sul palco. Per sentirmi sicura facevo anche cinque sedute al giorno».

La cantante ha poi continuato dicendo: «Voglio che la terapia mi aiuti a imparare ad assumermi le responsabilità delle mie scelte e che mi sia utile a sentirmi pienamente consapevole quando mi esibisco, imparando a gestire l’ansia da palcoscenico, per dare tutta se stessa ai fan».

Adele è tornata con il suo nuovo album intitolato 30, dopo un silenzio musicale che durava ormai dal 2015. La cantante negli ultimi anni ha totalmente modificato il proprio look e si è rimessa in forma: cambiamenti che sono frutto di un lavoro su se stessa che Adele è fiera di avere fatto.