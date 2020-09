Adele, sexy foto in bikini al Carnevale di Notting Hill. Il figlio di Tom Hanks le lancia un messaggio: «Chiamami!». Il figlio di Tom Hanks, Chet Haze, ha chiesto ad Adele di chiamarlo dopo aver condiviso una sua foto in bikini al carnevale di Notting Hill. Lo riporta The Indipendent.

La cantante di "Hello" ha fatto scalpore su Internet per una foto in bikini con la bandiera giamaicana. L'immagine ha attirato l'attenzione di Haze (vero nome Chester Hanks, ndr). In risposta alla foto, Haze, 30 anni, ha condiviso un video ironico mentre ascoltava la canzone di Adele del 2011 "Set Fire to the Rain" nella sua auto. Cantando e battendo i pugni sulla traccia, Haze ha poi abbassato la musica per complimentarsi con Adele mentre le faceva cenno al telefono di chiamarlo.

«Per favore qualcuno dica ad Adele di chiamarmi al più presto!!! Devo parlarle di qualcosa», ha detto Haze nel video, aggiungendo una serie di emoji con la bandiera giamaicana.

Ultimo aggiornamento: 22:52

