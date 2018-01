Al Bano e l'addio alla musica: «Niente politica, farei solo danni. Ma ho un modello di riferimento»

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 08:35

Una volta annunciato il ritiro dalle scene, in molti si sono chiesti se ci fosse un possibile ingresso in politica per un cantautore molto amato dagli italiani come, al secolo Albano Carrisi. Il diretto interessato, dopo aver detto addio alla, ha però voluto smentire ogni voce in un'intervista al Corriere della Sera : «Lami cerca sin dal 1985, ma non ci entrerò mai perché farei solo danni. Il mio unico messaggio è la forza delle note».Il cantautore pugliese ha poi aggiunto: «Da tempo la politica ha abbandonato i cittadini. Da quando sono cadute le ideologie, sono sempre andato a ondate e ho cercato di votare gli uomini che, in un determinato momento, potessero aiutare l'Italia ad essere il paese che merita». Guai, però, a chiedergli per chi, oggi, esprimerebbe una preferenza: «Ho un unico modello di riferimento: sono un putiniano. Mi piace da sempreperché ha un senso religioso della vita e sa usare il pugno di ferro».