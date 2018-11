Al Bano: «I miei fan mi vogliono. Non mi ritirerò, anzi andrò in tour»

Venerdì 16 Novembre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 15:18

«È vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno, ma la reazione dei miei fans dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea. Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi». In un’intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà, in onda stasera alle 21.15 su Telenorba, Al Bano annuncia definitivamente che continuerà a cantare in pubblico anche nel 2019. Il cantante di Cellino San Marco è appena tornato da una mini tournée tra Cina e Russia e sta per partire di nuovo: andrà in Lituania, in Corea, in Germania e in Polonia, dove terrà anche il concerto della notte di Capodanno, a Zakopane. «Ma ho già tanti concerti in agenda in tutto il mondo anche per il 2019», dice Al Bano. «I problemi di salute - ha aggiunto - mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio».Continuerà a cantare - ha detto durante l’intervista - da solo e con Romina, anche in Puglia se qualcuno li inviterà. «Finora non è accaduto semplicemente perché nessuno ci ha invitato a farlo», ha aggiunto il cantante. Al Bano ha parlato anche di politica. «Chi è meglio tra Salvini e Di Maio? La svolta che ha dato Salvini mi è piaciuta. Prima la Lega era contro il sud», ha detto il cantante. «Salvini mi sta sembrando quello più attivo». E a proposito di Puglia, non è mancato un riferimento al problema della xylella, vista anche l’attività agricola di Al Bano. «Ma la scienza c’è o non c’è? In passato tutti i contadini avevano l’ascia e tagliavano le parti secche e la xylella non c’era, gli alberi erano tutti verdi».