Alzheimer, il leader dei Sex Pistols e il dramma della moglie malata: «Non la abbandonerò»

John Lydon, voce dei Sex Pistols, si è commosso parlando a Good Morning Britain della battaglia di sua moglie contro l'Alzheimer. «Non la abbandonerò mai», ha spiegato Lydon, conosciuto anche come Johnny Rotten, che ha sposato Nora Forster nel 1979. L'ereditiera oggi ha 78 anni: tre anni fa la devastante diagnosi di Alzheimer.

«È arrivato tutto insieme, molto in fretta - ha spiegato Lydon - i dottori mi chiedono 'quando sono cominciati i sintomi?'. Ma io non saprei dirglielo, mia moglie è stato sempre il tipo di persona che perdeva le chiavi. Sono davvero questi gli indizi della malattia?».

Lydon: la malattia è stata una benedizione

«Nora riesce ricordare tutti i dettagli di fatti avvenuti 20 anni fa - ha aggiunto - Una cosa affascinante. Tutto ciò per me è un viaggio che devo fare, non la abbandonerò». Il cantante ha scelto di occuparsi della moglie a tempo pieno, in prima persona, pur accettando che la sua condizione è «incurabile» e «non migliorerà mai». I due sono sposati da anni, e il segreto della loro felicità era «discutere», come ha più volte detto Lydon. Ma la malattia è stata «un'inaspettata benedizione - aveva spiegato precedentemente il cantante - perché ci ha uniti ancora di più».

I due sono sposati da 45 anni

«Sarebbe stato facile andare via e dire che non era una mia responsabilità. Ma noi abbiamo preso un impegno che è per sempre - ha concluso - sono fiero di fare il meglio che posso per lei». Fortunatamente, ha aggiunto Lydon, ci sono i mezzi economici per badare a lei, visto che da quando la malattia è peggiorata Nora ha provocato due incendi in casa loro. Da allora, Lydon prepara il cibo in prima persona.