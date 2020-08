Ragazza a cavalcioni sulla statua di Camilleri: foto sui social, scoppia la bufera

Povero Andrea Camilleri, una ragazza si fa ritrarre a cavalcioni sulla statua a lui dedicata in via Atenea ad Agrigento in Sicilia. La foto finisce sui social e scoppia la bufera. Una giovane - look da discoteca, capelli lunghi e biondi, stivaloni neri e vestito corto - si è fatta ritrarre seduta sul papà di Montalbano. La foto, pubblicata su Instagram, è diventata virale sui social ed è scoppiato il caso. "La giovane ritratta nella foto deve chiedere scusa ad Agrigento, alla famiglia Camilleri e allo scultore", ha dichiarato Calogero Firetto, sindaco di Agrigento.

"Sono certo che i numerosi visitatori e residenti attratti dalla scultura continueranno a essere ossequiosi nei confronti del grande scrittore, gli stessi che continuano ad apprezzare i suoi libri e a visitare i luoghi amati e descritti dall’autore”, ha aggiunto il primo cittadino di Agrigento.

"Il genio letterario di Camilleri è riconosciuto e rispettato in tutto il mondo, tanto che alla sua morte anche Agrigento ha onorato la sua figura con una bellissima scultura nella centrale via Atenea. Le evoluzioni di una ragazza in un fotogramma che gira sui social sono assolutamente indegne e irrispettose delle regole civili. Faccio appello al sindaco affinché provveda subito ad istallare video sorveglianza e denunci immediatamente la responsabile di questo atto indecente”, ha scritto, invece, su Facebook il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella.

"Mi auguro - ha concluso -. che la ragazza venga giustamente multata, ad ogni modo non sono accettati in questo spazio, commenti che travalicano la normale dialettica e comunque offensive saranno cancellate".

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA