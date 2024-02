Annalisa e Mahmood, balli scatenati sulle note di “Sinceramente” all'after party di Dolce e Gabbana alla Mfw

Annalisa e Mahmood hanno partecipato, anche insieme ad altri volti noti dello showbiz, a una delle più attese sfilate della Fashion Week a Milano: lo spettacolo e la presentazione della nuova collezione autunno/inverno di Dolce e Gabbana. I due cantanti erano seduti in prima fila vicino alla passerella e, dopo essersi goduti lo spettacolo, si sono scatenati sulla pista da ballo dell'after party.

Annalisa e Mahmood, oltre a essere colleghi, sono anche molto amici e il video in cui ballano divertiti sulle note di “Sinceramente” ha già fatto il giro dei social.

La sfilata di Dolce e Gabbana è comunque stata anche una parata di vip: erano presenti star internazionali come Eva Mendez o Ashley Graham e, poi, c'erano Maya Jama, Bianca Balti, Michele Morrone, Olivia Culpo, Emma Brooks e Leonie Hanne.

Per non parlare di Naomi Campbell che ha chiuso la sfilata incantando tutti i presenti.

Annalisa e Mahmood si sono proprio divertiti dopo la sfilata di Dolce e Gabbana. Un video, che un utente ha pubblicato su Twitter, li ritrae mentre sorridono e ballano insieme. La cantante indossa un outfit molto simile a tutti quelli presentati a Sanremo: reggiseno, blazer over, autoreggenti e tacchi, il tutto di colore nero. Il cantante, invece, opta per un total white: camicia larga e pantaloni a palazzo. Insieme si stanno muovendo sulle note della canzone di Annalisa, “Sinceramente”, che si è piazzata al terzo posto della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano sta riscuotendo moltissimo successo sulle piattaforma streaming, tanto che, la cantante ha ringraziato i suoi fan più volte sui social.

questo video di mahmood e annalisa su sinceramente il mio nuovo impero romano pic.twitter.com/6dYGXCkuNN — jade.♡ (@scorpiojade_) February 25, 2024

Nonostante, dopo Sanremo continuassero a circolare voci secondo cui Annalisa e Mahmood avrebbero provato ad andare all'Eurovision strappando il pass per la gara con lo Stato di San Marino, in realtà i due non si sono mai esibiti. Il concorso sammarinese è andato in onda nelle scorse ore e a trionfare sono stati i Megara, una band spagnola. Per l'Italia gareggiavano Loredana Bertè, i Jalisse e Marcella Bella.