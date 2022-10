Annalisa sbarca su Tinder: «Ho una storia, ma niente di serio»

Annalisa sbarca su Tinder. Durante la trasmissione di Alessandro Cattelan, Stasera c'è Cattelan in onda sulla Rai 2, in conduttore ha convinto la star a iscriversi alla nota applicazione dove si cerca di trovare l'anima gemella. Alla domanda se avesse un fidanzato, Annalisa ha risposto che ha "una storia". È nata il 5 agosto del 1985.

Annalisa su Tinder, i match

Nel corso della trasmissione il conduttore ha provato a cercare un fidanzato ad Annalisa. Scorrendo le varie persone disponibili, subito ha ottenuto il "match" con diversi aspiranti. Sul palco, i due hanno riso e si sono divertiti. I video sono, poi, ben presto diventati popolari su tutti i social, attirando i più curiosi.

Il prossimo concerto

Martedì 18 ottobre all’Estragon di Bologna andrà in scena data zero del tour 2022 di Annalisa, che torna così in tournée per la prima volta dall’epoca Covid.