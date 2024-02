AC/DC annunciano una data in Italia nel 2024. Ecco dove, quando e come acquistare i biglietti

Dopo più di 8 anni, uno dei gruppi di maggior successo della storia del rock torna con un tour europeo, il POWER UP European Tour. Gli AC/DC, infatti, hanno appena annunciato 21 date in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda, a partire dalla prossima estate.

La data italiana

La band suonerà sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia, sabato 25 maggio.

I biglietti

I biglietti saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle ore 10:00 di venerdì 16 febbraio. Sarà possibile acquistare massimo 4 biglietti per account ed effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano.

Frecciarossa è treno ufficiale della tappa italiana e a partire dal 17 febbraio chi ha un biglietto per il concerto potrà acquistare su Trenitalia.com i biglietti della Speciale Eventi con sconti dal 20% all’80% per raggiungere comodamente Reggio Emilia.

Le tappe europee

17 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

21 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

25 Maggio – Italia – Reggio Emilia, RCF Arena

29 Maggio – Spagna – Siviglia, La Cartuja Stadium

5 Giugno – Paesi Bassi – Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

12 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

16 Giugno – Germania – Dresda, Messe

23 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

29 Giugno – Svizzera – Zurigo, Letzigrund Stadium

3 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

7 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

13 Luglio – Germania – Hockenheim, Ring

17 Luglio – Germania – Stoccarda, Wasen

21 Luglio – Slovacchia – Bratislava, Old Airport

27 Luglio – Germania – Norimberga, Zeppelinfeld

31 Luglio – Germania – Hannover, Messe

9 Agosto – Belgio – Dessel, Festivalpark Stenehei

13 Agosto – Francia – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

17 Agosto – Irlanda – Dublino, Croke Park