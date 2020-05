«Bisogna allenarsi», anche quando per mestiere non si fa lo sportivo ma il cantante, autore e musicista. Bisogna allenarsi e «non arrendersi mai» alla vita che scorre e a volte ti sfugge di mano. Ci prova senza timori con questo titolo stimolante Marco Fasano, che firma il suo ultimo lavoro discografico che sta raccogliendo consensi e gradimento sui social. “Bisogna allenarsi ad essere felici” dunque (il brano è prodotto da Roberto D’Aquino e Claudio Poggi, quest'ultimo storico produttore di “Terra mia”) e Fasano cerca di veicolare questo messaggio forte e chiaro grazie anche alla spinta emotiva di un bel videoclip, sottolineando che «nell'immenso nostro cammino a volte si deve far finta di niente». Il cantautore napoletano ha raccolto immagini da tutta Europa e nel filmato compaiono, tra gli altri, anche il noto attore Francesco Paolantoni e l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, nonché lo speaker Gigio Rosa. «Non sarà facile tornare allo scenario pre-Covid, bisogna trattenere un po' il respiro - sintetizza il cantautore - e forse ancor più nell'ambito artistico e musicale, dove abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto dei canali tradizionali come la tv, la radio e la stampa. Anche per questo ho scritto un testo diverso dai miei precedenti». Forza e coraggio, dunque, parola di Marco Fasano. © RIPRODUZIONE RISERVATA