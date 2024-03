Boyd Holbrook, Scoot McNairy, Dan Fogler e Charlie Tahan arricchiscono il già annunciato cast del film di James Mangold («Le Mans '66», «La grande sfida», «Walk the line») «A complete unknown», biopic sul primo Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet («Chiamami col tuo nome»), Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro .

Mangold ha dichiarato: “Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici.

Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che ci hanno aiutato con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi”.

“Con Jim alla regia e questo fenomenale gruppo di attori, non potremmo essere più entusiasti di dare il via alla produzione per raccontare gli esordi di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, Bob Dylan”, ha dichiarato Matthew Greenfield, presidente di Searchlight Pictures, la società che produce il film.

Ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni ‘60, il biopic segue la rapidissima ascesa del musicista diciannovenne del Minnesota come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche culminando con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965. Le riprese sono iniziate in New Jersey e proseguiranno fino a giugno.231