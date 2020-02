Bugo, lo sfogo dopo il caos a Sanremo: «Sono devastato ma continuo a voler bene a Morgan»

Bugo, lo sfogo dopo Sanremo: «Sono devastato. Ci saranno conseguenze economiche». L'artista lomabrdo - il cui vero nome è Christian Bugatti - in un'intervista al quotidiano La Stampa ha rivelato come sta vivendo il post-Sanremo, dopo il gesto choc di Morgan e la squalifica dal Festival.

Ecco le parole di Bugo: «Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta e l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan poi va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto perché sono devastato».

E continua: «Sono arrivato alla serata cover senza aver mai provato.Come potevo cantare bene in quelle condizioni? Mi dispiace perché io a Morgan volevo e continuo a volere bene». Bugo conclude parlando delle conseguenze dovute alla squalifica: «Adesso la mia etichetta, la Mescal, dovrà pagare delle penali e ci saranno conseguenze economiche che non so quantificare ma non si parla di pochi euro. È tutto talmente incredibile che posso capire chi pensa al complotto: una bomba atomica come questa è incredibile. Speriamo che almeno serva a far conoscere la mia musica, l’artista che sono stato e sono, compreso tutto il lavoro dietro il nuovo album».



