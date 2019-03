Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:14

“Di sale e luci di porto” è il titolo dell'ultimo lavoro discografico di Marco Fasano. Il noto cantautore partenopeo si cimenta ancora una volta come protagonista in voce, ma in questa occasione si regala un supporto originalissimo in quanto al disco presta, infatti, la sua ugola particolare Pietra Montecorvino (pseudonimo di Barbara D'Alessandro), attrice e singer napoletana di lungo corso, interprete, tra gli altri, del capolavoro “Sud” firmato da Renzo Arbore. Una voce dolce e calda, dunque, con una graffiante e sensuale, un mix ben riuscito.I due protagonisti si sono incontrati in quel luogo spesso frequentato da artisti bohemien che è piazza Sannazaro e, tra un caffè e l'ascolto di un giro di chitarra, è scattata l'idea e la successiva intesa di lavoro. Fasano ha quindi proposto il brano alla riccioluta Montecorvino che ha accolto l'invito, ed entrambi hanno subito condiviso l'amore e la devozione per il mare, quel mare raccontato in questo brano e che regala sempre emozioni e sentimenti senza chiedere mai nulla in cambio, mentre troppe volte, spesso, non viene invece ricambiato dall'uomo. Il disco è prodotto da Roberto D'Aquino e Federica Cortese, con Roberto che pone la firma alle sonorità rock con l'ausilio di Fiordiliso alle chitarre, Golino alle percussioni e Savarese al pianoforte, un team affiatato e ben collaudato.Alex Fresci (Frè) ha curato invece, la regia del videoclip, nel quale le voci dei due maturi artisti riescono a creare un'atmosfera suggestiva e che idealmente potrebbe accarezzare l'idea di un incontro tra il mare e il vulcano. Il 10 aprile prossimo serata di presentazione e concerto di Marco Fasano al nuovo teatro Sancarluccio in via San Pasquale a Chiaia, a Napoli.