«Carosamente», nuovo album di Peppe Servillo & Solis String Quartet in uscita il 24 giugno 2022

«Carosonamente» è il nuovo album di Peppe Servillo & Solis String Quartet, in uscita il 24 giugno 2022. Dopo «Presentimento» e «Spassiunatamente», con i quali hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, ecco in arrivo per Peppe Servillo & Solis String Quartetun nuovo album nel 2022, dedicato a Renato Carosone.

«Si ride con le canzoni , ma non solo. Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini , americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo , senza potere, senza cattiveria nel sorriso.

Egli ci porta lontano, sbagliando volutamente strada , per un imprevisto musicale e di parola, noi lo seguiamo sperando di non fare danni, magari ci travestiamo e fra di noi non ci riconosciamo».