Ciccio Merolla lancia «Stai fusion» e cerca un regista per il videoclip

Giovedì 23 Maggio 2019, 19:40

È on line il nuovo singolo di Ciccio Merolla, che anticipa il nuovo album del musicista e cantautore partenopeo in uscita quest’estate. Con “Stai Fusion” il “percussautore”, sempre impegnato nella ricerca di nuove sonorità da contaminare con la sua napoletanità, attinge a piene mani dai ritmi africani, rifacendosi a massimi esponenti del genere come Joe Zawinul e Fela Kuti. Un brano dove, ovviamente, le percussioni sono elemento predominante ma le voci di Brunella Selo, Annalisa Madonna e Fabiana Martone, le tastiere di Piero de Asmundis e il basso di Andrea Oluwong non passano certo in secondo piano.E ancora una volta Merolla racconta in musica il disagio sociale, ispirandosi, per quanto riguarda il testo, alla storia di un uomo poco considerato da tutti, un disadattato a cui nessuno dà credito. E anche se di cose interessanti da dire ne avrebbe, nessuno è disposto ad ascoltare una persona che vive a margine della società. Ma per fortuna l’arte spesso si è occupata delle esistenze di questi ultimi: «Sono sempre stato incuriosito da chi vive ai margini – racconta il musicista – da chi appare strano agli occhi di molti, ma in realtà, non è diverso, tutti noi siamo diversi. Quindi non parto da questo punto, parto dal presupposto che queste persone hanno tanto da raccontare e questo mi affascina». E “Stai fusion” nasce proprio dall’incontro con una di queste persone: «Per questo brano – continua Merolla – mi sono ispirato a un uomo che vedevo, e vedo spesso, in una zona precisa di Napoli, che ha una storia incredibile alle spalle, ma vive da clochard».Servendosi di un sound coinvolgente, Merolla fa una critica feroce alla società moderna, che appare frenetica e indifferente dinanzi al disagio. Ma la canzone vuole essere anche altro: «”Stai fusion” significa essere in comunione con l'universo, fondersi con l'altro, con la diversità, con lo sconosciuto – spiega ancora Merolla –. Allo stesso tempo è un invito ad aprire la mente. Solo facendo questa grande operazione d’intelligenza, di apertura mentale, l'uomo potrà evolversi davvero».Il brano non è accompagnato da un videoclip ufficiale, che sarà affidato al videomaker che vincerà il concorso d’idee lanciato dal musicista. Infatti, Merolla ha voluto aprire un bando, a cui possono accedere tutti, per la realizzazione della clip, senza porre limiti rispetto alla tipologia, i mezzi e la tecnica utilizzati. A giudicare i lavori ci sarà una giuria composta d’addetti ai lavori: Livio Cori (musicista), Toni D'Angelo (regista), Renato Marengo (giornalista), Gianni Simioli (Rtl 102.5 e Radio Marte), Casa Surace (videomaker) e ovviamente dallo stesso Merolla. Il soggetto del videoclip dovrà seguire la linea narrativa del testo della canzone, mettendo in evidenza il concetto di "Fusion”. I lavori dovranno essere consegnati, utilizzando il sito web Wetransfer.com, alla mail jescesole02@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno, previa iscrizione allo stesso indirizzo che permetterà di ricevere il file del brano e il testo ( il bando si può consultare qui ). Al vincitore, che sarà annunciato entro il 15 giugno attraverso i canali ufficiali di Ciccio Merolla, andrà un premio di 1.000 euro, oltre alla pubblicazione ufficiale del videoclip sul canale di Ciccio Merolla e sui rispettivi social ufficiali.