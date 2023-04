Azzurro corazón, Diego Moreno canta l'amore per il Napoli

Azzurro corazón è il nuovo pezzo firmato da Diego Moreno. Un brano corale e di aggregazione che vuole sottolineare la bellezza del “tifare Napoli”, ma anche la “grande bellezza” della città e della sua storia unica.

«Azzurro corazón vuole essere una semplice ma sincera dichiarazione d’amore alla città di Napoli (personalmente estenderei questo Amore anche alla formidabile Regione Campania) e nello specifico alla squadra del Napoli. Io, cantautore e musicista argentino, “flegreo di adozione”, ho voluto plasmare in musica e parole questo sentimento, un testo in buona parte scritto in “argentino” (spagnolo) ma anche in italiano e in lingua napoletana – ha commentato Diego Moreno - Ma in realtà non si tratta solo di “pallone”, si tratta di speranza, di riscatto e di amore. Per questo si è cercato di coinvolgere tante persone, amici, istituzioni, ai quali va il mio sonoro grazie».

Protagonisti in questo pezzo sono anche i ragazzi come spiega Moreno: «Quando sentirete la canzone, sentirete la carica di energia e di amore dei formidabili ragazzi del Liceo Melissa Bassi di Scampia ai quali va il mio ringraziamento dal profondo del “corazón”. Abbiamo appena finito la produzione artistica, non è stato semplice, ma crediamo che solo ora inizi la vera vita di questa canzone, il fine ultimo di questo progetto».