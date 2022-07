Stefan Soltesz, direttore d'orchestra colto da malore durante il concerto: morto a 73 anni

Dramma a Monaco durante un concerto. Il direttore d'orchestra austriaco Stefan Soltesz è morto dopo essersi sentito male durante la sua esibizione. Lo ha annunciato il teatro dell'opera della città tedesca. È con «costernazione e profonda tristezza che l'Opera bavarese deve annunciare la morte di Stefan Soltesz», si legge in un comunicato stampa. Soltesz è morto venerdì sera «dopo essere crollato mentre dirigeva The Silent Woman di Richard Strauss al National Theatre» di Monaco, ha aggiunto l'Opera bavarese.

APPROFONDIMENTI PERSONE Stefan Soltesz, direttore d'orchestra colto da malore durante il... IL LUTTO Morto Raffaele La Capria, Napoli piange il suo scrittore: tour nei... IL LUTTO Morto Valerio Evangelisti, re del fantasy italiano IL LUTTO Taylor Hawkins, morto il batterista dei Foo Fighters: aveva 50 anni....

Die Nachricht über den Zusammenbruch und das Ableben von Stefan Soltesz macht mich zutiefst traurig. Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Michaela. #RIP pic.twitter.com/CbQVBh3jgf — Serge Dorny (@DornySerge) July 22, 2022

Stefan Soltesz morto durante un concerto

Non è stato diffuso ancora nessun dettaglio sulla causa della morte. Il direttore generale dell'Opera bavarese, Serge Dorny, si è detto in un tweet «profondamente addolorato» per la morte del maestro che aveva 73 anni. «Perdiamo un direttore d'orchestra di talento», ha detto. «E io perdo un buon amico. I miei pensieri sono con sua moglie Michaela». Il maestro austriaco di origine ungherese ha diretto nei teatri d'opera di Vienna, Graz, Amburgo e Berlino durante la sua lunga carriera. Ô stato direttore musicale del teatro Brunswick dal 1988 al 1993 e direttore dell'Opera fiamminga di Anversa e Gand dal 1992 al 1997. Ha debuttato sul palcoscenico dell'Opera bavarese nel 1995.