Elodie: «Sanremo mi ha uccisa, ho ancora la tosse nervosa»

Ospitata nel corso dell'ultima puntata di "Che tempo che fa" di domenica 19 febbraio, la cantautrice romana Elodie ha parlato della sua ultima esibizione al Festival di Sanremo 2023, edizione vinta dal collega Marco Mengoni.

La cantautrice romana è stata colta da un improvviso colpo di tosse, subito dopo essersi esibita - con tanto di vestito bianco tutto piume - sulle note di "Due", il singolo proposto sul palco dell'Ariston pochi giorni fa. Stuzzicata in proposito da Luciana Litizzetto, co-conduttrice della nota trasmissione di Fabio Fazio, la 32enne ha spiegato il motivo dietro ai suoi acciacchi, rivelando un retroscena inaspettato riguardo alla kermesse musicale più famosa d'Italia.

Elodie e il Festival

«Io sono stata malissimo, la settimana del Festival di Sanremo mi ha uccisa - ha detto Elodie, subito dopo essere riuscita con fatica a placare i colpi di tosse - Ho una specie di tosse nervosa, forse è l’ansia. Non lo so. Non credo sia il mio abito, non sono allergica a nulla».

"Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

"Due", ecco a chi è dedicato il singolo di Elodie

Nel salotto di Fazio la cantante classe '90 ha confermato - una volta per tutte - che il nuovo singolo è stato ispirato da un episodio autobiografico, ovvero la fine della relazione con il rapper siciliano Marracash.

Non è chiaro se i due abbiano mantenuto rapporti pacifici o meno, fatto sta che dopo la separazione - avvenuta nel 2021 - il rapper della Barona si è chiuso nel silenzio più totale a riguardo. D'altro canto Elodie ha di recente confessato - tramite una serie di post usciti sui social - di essere di nuovo felice insieme alla sua nuova fiamma: Andrea Iannone, ex pilota di MotoGp ed ex compagno di Belen Rodriguez.