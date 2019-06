Lunedì 3 Giugno 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ne ha dato notizia lei stessa su Instagram, postando la copertina della sceneggiatura che d'ora in avanti dovrà studiare con attenzione. Emma Marrone sarà una delle attrici del film "I migliori anni" di Gabriele Muccino. Il film uscirà a febbraio del 2020.«Sono agitata ed entusiasta. Quando Muccino me lo ha proposto - scrive - pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è. Ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me - chiede Emma ai fan - e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Adesso sapete il perché».