Emma Marrone, il dolore per la morte del cane: «Quando tornerò a casa a Natale non ci sarai»

Emma Marrone ha condiviso con i followers il dolore per la perdita del cane di famiglia. La foto accanto all'amico a quattro zampe è accompagnata da parole commoventi. «Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto 'Arrivederci Gaetano'. Sei stato uno dei regali più belli della vita», scrive la cantante nel post su Instagram.



«Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio.

Grazie di tutto», continua il post, mentre nelle stories di Instagram compare una scritta contro l'anno 2020, il peggiore di sempre per molti.

Tanti i colleghi che comprendono il dolore per questa perdita. Spicca tra tutti il commento di Stefano De Martino, l'ex di Emma. Il ballerino ha inviato un semplice cuore in frantumi.

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA