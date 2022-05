Eurovision, la diretta della finale: il medley di Laura Pausini in apertura, i We Are Domi fanno ballare, Maro emoziona

Eurovision, la diretta della finale. Al PalaOlimpico di Torino sabato 14 maggio va in scena l'ultima serata del contest musicale. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan presentano l'evento, eccezionalmente in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno. La band romana sarà ospite e si esibirà con il brano "Supermodel". In gara per il nostro Paese ci sono invece il duo Mahmood-Blanco, vincitori a Sanremo con "Brividi". Sfideranno gli altri 24 rappresentanti delle nazioni in gara. Favorita la band ucraina Kalush Orchestra, con il brano Stefania in lingua originale.

La diretta della finale

22.05 - La biondissima S10 canta “De Diepte” nella sua lingua madre, l’olandese. Out scuro, semplice, pulito. Come la sua voce. La canzone sembra poter puntare in alto. Il pubblico apprezza e la accompagna. In Olanda è tra le artiste più seguite e non facciamo fatica a capire il perché. Brava.

22.00 - È il momento di Chanel Terrero, cubana naturalizzata spagnola. La cantante (e attrice) si esibisce con “SloMo”, il suo primo singolo con il quale ha trionfato al Benidorm Fest. Nel look ricorda molto Beyoncé, soprattutto per il didietro che mette in bella vista senza timore. Insieme al lei un corpo di ballo che la segue nella coreografia, decisamente impegnativa. La voce però non le manca. Le scintille finali chiudono l’esibizione alla grande.

21.55 - È finalmente il turno dei padroni di casa. Mahmood con un vestito nero. Blanco, che arriva camminando quando l’esibizione è cominciata, con abito bianco con i glitter. La chimica è la stessa di Sanremo, i “Brividi” arrivano anche stasera. Ad accompagnarli un pianoforte, su cui Blanco sale per il suo assolo. Alla fine l’abbraccio. Ora non ci resta che fare il tifo.

21.49 - Chitarra, voce e una casa di carta che la tiene prigioniera, ma dalla quale riesce a scappare. La 22enne Rosa Linn canta per l’Armenia. Il suo brano si intitola “Snap” ed è un invito a liberarsi di tutti i dolori che ci portiamo dentro. Nella scenografia tanti post-it bianchi, che si intonano al suo outfit.

21.40 - Tocca a quelli che sono già i vincitori morali del festival. I Subwoolfer (Norvegia) hanno sbaragliato la concorrenza grazie alla loro presenza scenica. Due lupi gialli in giacca e cravatta, tre ballerine completamente mascherate. E la canzone “Give That Wolf a Banana” non è neanche così male. La coreografia è destinata a conquistare TikTok. Applausi per loro, come in semifinale.

21.37 - La prima delle cinque big a salire sul palco è la Francia. La squadra Blues è formata dal polistrumentista Alvan, accompagnato dal trio canoro bretone Ahez, tre ragazze che si conoscono dai tempi del liceo. Cantano in lingua regionale Didgeridoo. La loro “Fulenn” ha ritmi arabeggianti e coinvolge. Sul palco fuoco e fiamme, letteralmente. Anche quest’anno i transalpini possono sperare nella vittoria.

21.34 - L’anno scorso la Svizzera perse il testa a testa con l’Italia, che vinse l’Eurovision con i Maneskin. E il dolore di quella sconfitta ha ispirato “Boys do Cry” (Anche i ragazzi piangono) di Marius Bear. Scherzi a parte, il biondo svizzero porta una ballad che punta anche quest’anno alla vittoria. Nessuna coreografia particolare, a Marius bastano un giubbotto di pelle e la sua voce per convincere.

21.29 - Sul palco tocca ai The Rasmus ed è subito “ma che ne sanno i 2000…”. I finlandesi portano il rock all’Eurovision con “Jezebel”, canzone che forse non trasmette le emozioni del super successo “In The Shadows”, che li rese famosi. Ma l’esibizione è piacevole. Apprezzata la coreografia ispirata al film horror “IT”.

21.26 - Dopo due brani da ballare, tocca alla portoghese Maro con la sua voce calda e avvolgente e una canzone che tocca nel profondo. “Saudade saudade”, altro brano cantato in inglese, è dedicato al nonno scomparso. E il suo trasporto si vede.

21.20 - Tornano le spanish vibes del romeno Wrs, che ha conquistato la finale con “Llamame”, il cui ritornello entra subito in testa. Il suo è un canto dedicato all’amore, alle sofferenze e agli ostacoli che spesso una relazione può incontrare anche per influenze provenienti dall’esterno. La voce c’è, la performance ha sempre un effetto un po’ borderline.

21.15 - Aprono la serata i cechi We Are Domi, che giovedì erano invece stati gli ultimi a esibirsi nella seconda semifinale. Una scarica di energia elettro-pop, la loro “Lights off” (in inglese) è tra le canzoni più coinvolgenti di questo Eurovision. La cantante Dominika promossa balla e coinvolge il pubblico.

21.06 - Ora la flag parade. Tutti i finalisti sfilano sul palco con le bandiere.

21.00 - Con l'esecuzione di Give peace a chance di John Lennon, in piazza San Carlo con i Rockin'1000 a dar vita a una sorta di Quarto Stato della Pace, si è aperta la finale dell' Eurovision Song Contest, accolta dall'applauso del Pala Olimpico. Laura Pausini canta il suo medley. In fila Benvenuto, Le cose che vivi, Io Canto, La solitudine e Scatola, il suo ultimo singolo.

20.55 - «Molto presto nella finale dell' Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà "Vittoria!"». Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Telegram per sostenere la band ucraina impegnata della gara. «Europa, vota per la Kalush Orchestra, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l'Ucraina!», è l'invito di Zelensky.

20.50 - Gonna gialla e giacca blu elettrico, trucco giallo blu. Cristiano Malgioglio sceglie i colori dell'Ucraina per l'outfit della serata finale da commentatore su Rai1 dell' Eurovision Song Contest 2022.

La scaletta della finale

Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off Romania: WRS - Llámame Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus - Jezebel Svizzera: Marius Bear - Boys do cry Francia: Alvan & Ahez - Fulenn Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn - Snap Italia: Mahmood & Blanco - Brividi Spagna: Chanel - SloMo Olanda: S10 - De diepte Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Germania: Malik Harris - Rockstars Lituania: Monika Liu - Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black Belgio: Jérémie Makiese - Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together Islanda: Systur - Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer Australia: Sheldon Riley - Not the same Regno Unito: Sam Ryder - Space man Polonia: Ochman - River Serbia: Konstrakta - In corpore sano Estonia: Stefan - Hope

A che ora cantano Mahmood e Blanco?

L'esibizione di Mahmood e Blanco è prevista alle ore 21.54. Secondo la rigida scaletta dell'Eurovision, la meravigliosa "Brividi" sarà ascoltata da tutta Europa nella prima metà della serata. Da quel momento in poi il resto del Continente potrebbe decidere di premiare la canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo, regalando all'Italia un incredibile bis dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno.

Come si vota

Il giudizio è formato per il 50% dal pubblico che si esprime tramite televoto e per il restante 50% da una giuria di esperti. I risultati vengono sommati e decretano il vincitore finale. Ogni telespettatore può esprimere al massimo 5 preferenze. Ecco come votare: