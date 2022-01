Francesca Michielin pubblica il suo primo libro “Il cuore è un organo”

Francesca Michielin debutta nell'editoria e pubblica il suo primo libro. Dopo l'esordio come direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo, dove è attesa insieme ad Emma con il brano Ogni volta è così, l'ex vincitrice di X Factor uscirà il 15 marzo nelle librerie con Il cuore è un organo.

Disponibile in preorder da oggi, il libro «è un romanzo, una storia, un mondo, e si chiama Il cuore è un organo», ha spiegato la cantante sui social. «Il titolo ha un significato pieno di sfaccettature e piani di lettura differenti, che non vedo l’ora scopriate. Ma non è l’unica cosa che ho scritto, perché tra le pagine del libro è nata anche Ottanio, una canzone per immergervi nelle atmosfere dei protagonisti. Solo chi ordinerà il libro potrà ascoltarla in esclusiva».

La copertina del libro di Francesca Michielin.

Più che una trovata di marketing, la commistione di linguaggi sembra l'inevitabile conseguenza di due forti passioni – la musica e la scrittura – coltivate e portate avanti negli anni con fatica, dedizione e non sempre alla luce del giorno. Come raccontato dalla stessa Michielin pochi giorni fa, il rapporto con la scrittura è stato per anni complesso e ambivalente dopo che al tema di maturità la sua professoressa di italiano si dichiarò delusa dalla sua composizione. Da quel momento e per anni Francesca ha represso il desiderio di scrivere, non sentendosi mai all'altezza, prima di aprire un proprio blog.

Ora la lunga serie di riflessioni e pensieri raccolti in questi anni trovano finalmente un degno coronamento nella pubblicazione del suo primo libro. Come spiegato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni «per anni mi era stato detto: 'Perché non scrivi un libro?', e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell'amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature».