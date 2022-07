Giovanni Allevi, suicida la sorella Maria Stella: trovata morta nella notte nella sua casa a Ascoli Piceno

Tragedia a Ascoli Piceno dove nella notte è morta Maria Stella Allevi, sorella maggiore del compositore Giovanni Allevi. La donna che era insegnante presso una scuola della zona e abitava sola è stata trovata morta nella propria abitazione.

A dare l'allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario.

Sul fatto indagano i carabinieri, la Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.

Maria Stella Allevi, chi era la sorella del compositore

Nonostante la sua fama internazionale Giovanni Allevi è una persona riservata e poco si sa della sua famiglia. Una delle poche informazioni trapelate è che la mamma Fiorella è cantante lirica e il papà Nazzareno un virtuoso clarinettista. Anche per questo i due figli Giovanni e la sorella maggiore Stella sono entrambi diplomati al conservatorio. Lei era una raffinata pianista e insegnante in una scuola a Ascoli Piceno.