H.E.R. “Per dirsi mai”, un inno al poliamore in anteprima sul Mattino

“Per dirsi mai”, singolo di lancio dell'ep "Macchina per canzoni", è il nuovo videoclip in anteprima sul sito del Mattino. Un'analisi spietata della quotidianità all'interno della vita di coppia, un inno al poliamore come unico rimedio possibile per rinnovare i reciproci sentimenti.

La violinista, icona della comunità Lgbt+, mette da parte il suo strumento, si fa cantante pop a tutti gli effetti e continua il suo percorso da solista su note electropop, dopo le importanti collaborazioni con Lucio Dalla, Franco Battiato, Teresa De Sio, Donatella Rettore, Morrissey.