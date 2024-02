Il Volo si scioglie? Il trio svela il futuro a Viva Rai 2: «Separarci? Ecco la verità»

I ragazzi de Il Volo sono stufi delle voci che da giorni stanno circolando sul loro conto: Piero Barone starebbe prendendo lezioni di canto da solista e Gianluca Ginoble sarebbe pronto a lasciare il trio per la fidanzata che abita in America, diventando così a conti fatti la nuova Yoko Ono. E Ignazio Boschetto? Sarebbe impegnato ad organizzare il matrimonio. Niente di più falso, come ha fatto vedere Fiorello a Viva Rai2. «L'atomo è divisibile, noi no» dicono i ragazzi con convinzione prima di partecipare alla nuova puntata del mattin show.

Tra risata e grandissime voci, le sette di mattina non sono mai state così armoniose, ma forse i cari abitanti di Via Asiago non la pensano proprio così perché Fiorello ha voluto prendersi una piccola rivincita.

Un piano architettato al secondo quello di Fiorello per vendicarsi della cacciata degli abitanti di Via Asiago.

La scorsa edizione, infatti, andava in onda dalla via di Roma, ma le persone che abitavano nei palazzi hanno lamentato molto rumore sin dalle prime luci dell'alba e il mattin show ha dovuto emigrare al Foro Italico dove il rumore e la musica ad alto volume non da fastidio. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo e Fiore ha aspettato parecchi mesi.

Sui primi minuti dell'alba, Il Volo si è esibito con il loro successo più potente, “Grande amore”, a pieni polmoni, proprio sotto Via Asiago. Un risveglio incredibile e una vendetta portata a casa.

In molti hanno parlato di probabile rottura tra i componenti de Il Volo, a causa di un litigio durante l'intervista in radio. Fiorello ha deciso di mettere a tacere le voci, chiedendo ai diretti interessati che cosa sta accadendo nel loro trio. La risposta è arrivata immediata: «Non ci stiamo sciogliendo, non c'è nessuna Yoko Oko».

Tour in salvo e fan che possono tirare un sospiro di sollievo perché la loro band preferita partirà per i concerti in tutto il mondo e no ha, per adesso, nessuna intenzione di lasciarsi.