Jalisse, il dramma dei 24 no a Sanremo a Pomerigio 5: «Quando lo condurrò io ci sarete». Barbara d'Urso sorprende tutti

A Pomeriggio 5, nel salotto condotto da Barbara D'Urso, sono ospiti i Jalisse, il duo che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone "Fiumi di parole". Il talk è sulla capacità dei personaggi dello spettacolo di reinventarsi dopo le delusioni. Ci sono vip che hanno fatto la storia della musica e della televisione negli anni Novanta e alla domanda 'che fine hanno fatto' si racconta la seconda vita dopo il successo. I Jalisse hanno un record: «24 no a Sanremo». E Barbara D'Urso reagisce così.

Sono trascorsi 24 anni da quando i Jalisse, partner nella carriera e nella vita, hanno vinto il Festival. La canzone che ha trionfato è nella memoria di tutti e ha avuto successo in tutto il mondo. Nonostante siano famosisissimi, non sono riusciti a tornare al Teatro Ariston. «Avete un record, ma perché?», chiede Barbara D'Urso. La coppia non sa bene perché, ma ammette di aver sofferto per le critiche della stampa.

«Ci sono rimasto molto male - confessa Fabio - per le critiche. Sono stati attacchi continui. Anche Paolo Giordano ha riconosciuto che la stampa è stata cattiva con noi e questo potrebbe aver influenzato gli addetti ai lavori. Noi però continueremo a proporre canzoni». Infine, la promessa della conduttrice: «Tra qualche decina di anni un Sanremo lo condurrò e voi ci sarete».

