Lady Gaga annuncia il suo nuovo album: Chromatica uscirà il 29 maggio

Il prossimo 29 maggio uscirà il nuovo album di Lady Gaga: l'annuncio è stato dato dalla stessa popstar americana con un annuncio sui suoi social media. L'album, il sesto di Lady Gaga, si chiama Chromatica: «Il viaggio continua. Puoi unirti ufficialmente a me su #Chromatica il 29 maggio», si legge nel post, corredato da una foto della star che esplora un paesaggio futuristico. L'album, spiega il quotidiano britannico Independent, doveva originariamente uscire il 10 aprile, ma a marzo Gaga annunciò di aver preso la decisione «incredibilmente dura» di ritardarne l'uscita a causa della pandemia di coronavirus.

«Questo è un momento frenetico e spaventoso per tutti noi. Credo che l'arte sia una delle cose più forti a darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, ma non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto ciò che accade durante questa pandemia globale», scrisse. «Preferisco dedicare tempo a cercare soluzioni. Per me è importante che l'attenzione sia rivolta all'ottenimento di attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, assicurando che i bambini che dipendono dalle scuole pubbliche per i pasti ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno e che aiutiamo coloro che saranno colpiti finanziariamente da questa pandemia».



Ultimo aggiornamento: 23:44

