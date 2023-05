Liberato alla festa scudetto, concerto allo stadio Maradona con il Napoli campione d'Italia

Sul palco della festa scudetto allo stadio Maradona anche Liberato, l'artista napoletano dall'identità sconosciuta che è tornato dopo tempo a esibirsi questa sera per chiudere al meglio la celebrazione del terzo tricolore napoletano - conquistato a Udine dalla squadra di Spalletti - dopo la vittoria sulla Fiorentina di oggi pomeriggio.

Liberato, al pianoforte con il classico cappuccio, passamontagna e occhialoni specchiati per non mostrare il viso, ha annunciato al microfono tutti i nomi della squadra azzurra e dell'allenatore Spalletti con tanto di versione personalizzata de “La capolista se ne va”, prima di esibirsi con “Tu t'e scurdato 'e me”, uno dei suoi pezzi più famosi e amati dai fan.