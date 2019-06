Ligabue, il gran ritorno: «Drogato dal palco, starne fuori fa paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:14

Sono passati 22 anni da quel suo primo (doppio) San Siro. E la fame di stadi continua a condizionare le scelte di Luciano Ligabue che, dopo le noie alla gola, la parentesi musical-cinematografica di «Made in Italy» e le 52 date nei palasport del relativo tour, porta al debutto venerdì prossimo tra gli spalti del San Nicola di Bari il suo nuovo spettacolo per i grandi spazi. Tutto con le canzoni del nuovo album «Start» e una gran voglia di tornare a pigiare sull'acceleratore.Sabato la prova generale, nella deserta area fieristica di Reggio Emilia, col potenziale di 32 brani e l'abbacinante apparato tecnologico di un palco alto come un palazzo di sette piani caratterizzato da sette schermi in cui un sistema luminoso ritaglia la doppia L delle sue iniziali (pure i figli li ha chiamati Lenny e Linda, perché suo padre era convinto che quella specie di 7 rovesciato portasse fortuna). Alle sue spalle i compagni di strada dell'ultimo tour de force, vale a dire Luciano Luisi alle tastiere, Federico Poggipollini e Max Cottafavi alle chitarre, Davide Pezzin al basso, più il nuovo arrivato Ivano Zanotti alla batteria. Con «capitan» Poggipollini siamo alle nozze d'argento: «Me lo ha ricordato Luciano», conferma il chitarrista, «e vedremo di festeggiare in qualche modo durante il concerto di Bologna. Non abbiamo nemmeno avuto una crisi dei sette anni, salvo un breve periodo allontanamento momentaneo».