Malika Ayane e il ricordo di Sanremo: «Ecco perché la mia orchestra si è ribellata»

Domenica 23 Settembre 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 17:35

Malika Ayane si racconta a Domenica Live. E racconta pure la sua storia di famiglia, dalla madre partita a 17 anni per amore del padre - «La capisco, perché mio padre era veramente un bono» - ai nomignoli di quando era bambina.Poi passa al racconto di quando è diventata mamma, a 21 anni. Barbara D’Urso sottolinea come, da quel momento in poi, la cantante per sua figlia si è rimboccata le maniche.«Non ci sono alternative, i figli apprendono molto anche dall’esempio che gli diamo. Oggi sono una donna più rilassata e mia figlia mi guarda con amore».Malika ha parlato poi dei suoi amori, dal colpo di fulmine per un mangiafuoco - «Era meraviglioso, intelligentissimo, colto» - alla relazione con Cesare Cremonini, dal matrimonio finito alla nuova relazione che sta vivendo ora.Si parla ovviamente anche di musica. E in particolare di quando nel 2010, per la sua esclusione da Sanremo, si ribellò l’orchestra.«Mi sono emozionata, l'orchestra studia per mesi, il fatto che avesse ancora quella passione mi ha fatto sentire molto stimata».