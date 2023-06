Matteo Romagnoli, chi era l'autore e manager de Lo Stato Sociale morto a 43 anni: ​aveva prodotto “Una vita in vacanza”

Matteo Romagnoli, autore e manager con la sua Garrincha dischi è morto all'età di 43 anni dopo una lunga malattia. Con un post sui social Lo Stato Sociale, di cui era sesto componente in qualità di produttore e manager, lo ha salutato: "Senza di te siamo solo 5 st*onzi". L'etichetta discografica da lui fondata nel 2008 lo ha ricordato come un "visionario capace di tracciare una strada dove una strada ancora non c’era".

Lo Stato Sociale a lutto: addio a Matteo Romagnoli, morto a 43 anni dopo una malattia

Per Lo Stato Sociale è morto il sesto componente, Matteo Romagnoli.

Romagnoli ha prodotto i primi dischi del Lo Stato Sociale, tra cui anche il brano “Una vita in vacanza” che si classificò in seconda posizione alla 68esima edizione del Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.