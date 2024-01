Mengoni, il tour parte da Napoli: il 26 giugno 2025 allo stadio Maradona

Alla vigilia della prima volta di Marco Mengoni da co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus arriva l’annuncio che l’uomo di «Due vite» sarà protagonista live nell’estate del 2025. Un nuovo tour negli stadi, che segue quello del 2023 culminato con la gran festa finale al Circo Massimo.

Un tour nei grandi stadi partendo il 26 giugno dal Diego Armando Maradona di Napoli, seguendo l'esempio dei Negramaro, che quest'estate hanno deciso di invertire l'abituale rotta da Nord verso Sud, iniziando dal capoluogo campano.

Poi proseguirà il 2 luglio a Roma (Olimpico) per fare rotta su Bologna (dall’Ara), il 9 a Torino (Olimpico), il 13 a Milano (San Siro), il 17 a Padova (Euganeo), il 20 a Bari (San Nicola), il 24 a Messina (San Filippo).

Una serie di concerti - «per cui ho già delle idee», racconta il cantautore, che nell’estate scorsa si è esibito allo stadio Arechi di Salerno. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di venerdì 2 febbraio. Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a dalle 10 di martedì 30 gennaio alle 10 di giovedì 1 febbraio. Per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it biglietti disponibili dalle 11 di giovedì.