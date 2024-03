Il calco del sinistro di Maradona in omaggio al grande rivale Zico

Anche il grande Zico ha ricevuto l’opera del piede sinistro di Diego Maradona, realizzata da Stefano Ceci. Avversari in tante sfide tra Argentina e Brasile e anche in serie A, quando Zico - nella prima stagione di Maradona - indossava la maglia dell'Udinese: la lite per un gol di mano dell'asso del Napoli a Udine superata grazie a un forte rapporto di amicizia.

«Ho raggiunto Zico in Brasile perché la mia idea è quella di coinvolgerlo con la Academy che dirige nello stato di Rio de Janeiro nella Academy D10S che è appena sorta a Napoli e che vedrà una prima uscita con tutti i bambini delle scuole calcio di Napoli in un torneo sul lungomare di via Caracciolo dal 5 al 7 luglio.

Un modo per ricordare l’anniversario dell’arrivo di Diego a Napoli a distanza esattamente di 40 anni fa», ha spiegato Ceci.