Gigi D'Alessio festeggia a Napoli i trent'anni di carriera: fan in attesa del concerto al Plebiscito

Sono tutti in attesa di Gigi. Mancano solo poche ore dall’inizio del concerto evento e già si fa sentire l’emozione e l’energia dei primissimi fan arrivati col lago anticipo all’appuntamento di stasera per festeggiare i primi 30 anni di carriera di Gigi d’Alessio. Nonostante una fastidiosa pioggia, che li costringe a ripararsi sotto i gazebo alle porte di piazza Plebiscito, si respira già un’atmosfera di festa. L’adrenalina e l’emozione coinvolge il popolo di D’Alessio: un pubblico senza età che, da diverse parti d’Italia e dell’estero- come Milano, Catania e Malta - ha scelto di essere qui stasera. «Sono emozionantissima, era da tempo che aspettavo questo concerto, infatti appena ho saputo dell’evento ho subito prenotato i biglietti». E ancora: «La mia passione per Gigi è nata da quando ero piccolina. Le sue canzoni mi ricordano la mia infanzia, hanno il sapore di casa», racconta Martina. Questo è il primo concerto a cui partecipa. «È dal 2019 che non seguo un suo concerto, quindi sono felicissima di essere qui stasera». «Mi ritrovo in tutte le sue canzoni che ascoltavo sin da bambina insieme a mia madre». Canzoni cantante, ballate, che hanno accompagnato la vita di milioni di persone. Sono tante le emozioni e i ricordi che legano il pubblico a Gigi. Una storia d’amore che dura da 30anni. È così che si può definire il legame tra Gigi d’Alessio e i suoi fan. Un’artista che con le sue canzoni è riuscito a coinvolgere, conquistare e anche a far innamorare, a suon di musica, diverse generazioni.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Forum culture, Pizza Village e concerto Gigi D'Alessio: Napoli... L'INTERVISTA Gigi D'Alessio in concerto al Plebiscito: «Partendo da... I 130 ANNI DEL MATTINO Gigi D'Alessio al Plebiscito, la notte degli omaggi: da Carosone...

Da sempre legato alla sua città e ai napoletani, Gigi, non poteva che festeggiare qui, a Napoli, il suo successo legato alla sua carriera: «Questa serata è un evento per la mia città, e non sarà soltanto la mia festa - scrive Gigi sui social - sarà una festa per la mia gente, per il mio Paese, per ripartire e vivere le emozioni più belle, insieme!».