Il cantante Pete Doherty torna in cella: rissa in stato di ubriachezza

22:11

Appena uscito dal carcere dove era finito per droga, il cantante britannico Pete Doherty è finito di nuovo in cella per una rissa in stato di ubriachezza: lo hanno rivelato fonti citate dal settimanale Le Point. Il cantante dei Libertines, 40 anni, è stato fermato oggi «dopo una rissa con un altro uomo ubriaco che ha sporto denuncia per violenze», ha riferito il suo legale.Dopo lo stato di fermo dei giorni scorsi, Doherty era «uscito a bere un bicchiere ma - ha aggiunto il legale - non regge l'alcool a causa della cura di disintossicazione che segue da un mese». Era stato rilasciato soltanto ieri pomeriggio dopo un fermo per acquisto di cocaina nel quartiere di Pigalle Il cantante è proprio all'inizio di una lunga tournée in Europa e si sarebbe impegnato a seguire una cura per non ricadere nelle sue numerose dipendenze. Ex compagno della modella Kate Moss , Doherty è finito spesso coinvolto in fatti di cronaca per i suoi eccessi nel consumo di droghe e alcool. Nel 2012 fu cacciato da un centro di disintossicazione di lusso, in Tailandia per la sua mancanza di determinazione nella battaglia contro la dipendenza dall'eroina.