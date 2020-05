Pink Floyd, Waters attacca Gilmour: «Bandito dai canali social, crede di essere proprietario del gruppo»

Ultimo aggiornamento: 12:56

denuncia su Facebook di essere stato estromesso dal canale social dei, dall’ex amico ed ex collega. I dissapori fra i due sono noti da anni e sembra non esser servita la réunion fatta dai membri (ancora in vita) della band per trovare un accordo.Waters è stato chiaro: “Ho già parlato ai fan dei Pink Floyd, ed è quello che farò di nuovo adesso – ha detto sul social - Prima di tutto grazie per tutti i bellissimi commenti sulla nuova versione di Mother che la mia band e io abbiamo messo insieme, è stato molto divertente e mi ha ricordato quanto mi mancano (…) E questo mi ha fatto pensare: molti di voi discutono su quale sia la loro versione di Mother e questo mi scalda il cuore ma fa anche sorgere una domanda. Perché quel video non è disponibile sul sito dei Pink Floyd? La risposta è che sul sito non c'è niente di mio: David Gilmour mi ha bandito dai canali dei Pink Floyd”.Il lavoro fatto dai Pink Floyd negli anni non è solo di Gilmour: “Circa un anno fa avevo organizzato una sorta di summit per la pace tra i membri ancora in vita dei Pink Floyd a Londra, dove ho fatto diverse proposte per superare questa impasse. Mi dispiace dover dire che non ha portato a nulla. Proprio perché, se più di 40 milioni di voi sono iscritti al sito, è grazie a tutto lavoro che noi cinque insieme abbiamo creato, una delle cose che avevo chiesto era di avere tutti uguale accesso alla pagina e ai social per condividere i nostri progetti, mi sembra una cosa giusta. Da quando ho lasciato la band nel 1985, David pensa di possedere tutto: credo che sia convinto di essere proprietario dei Pink Floyd, di "essere" i Pink Floyd e che io sono irrilevante, che dovrei tenere la bocca chiusa?”.