Eurovision 2022, chi è Sam Ryder: l'influencer inglese che sfiderà Mahmood e Blanco (e perché potrebbe vincere)

Dal successo su Tik Tok alle luci del palco dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. È la parabola del il 32enne britannico Sam Ryder, (Sam Robinson il suo vero nome) look da Vichingo e voce profonda, che affronterà gli italiani Mahmoood e Blanco alla finale del 14 maggio. Con le sue espressioni buffe e le sue esibizioni sui social Robinson si è conquistato un vero esercito di fan, oltre 3,7 milioni di followers su Instagram e oltre 12 milioni su Tik Tok, che lo piazzano tra i super favoriti al concorso musicale. Numeri che fanno ben sperare il pubblico inglese, desideroso di una vittoria al concorso che manca dal lontano 1997. Non a caso il Telegraph lo ha già definito "la più grande speranza per il Regno Unito di risorgere dalle ceneri dell'Eurovision".

Da Tik Tok all'Eurovision

Come racconta lui stesso nell'ultimo video pubblicato su Instagram Ryder si era iscritto a Tik Tok nel primo lockdown: "Ho iniziato cantando davanti a una telecamera, ora sono qui non ci posso credere" dice nell'ultimo video pubblicato su Instagram in cui mostra il palco dell'Eurovision ai propri fans. A un anno dal suo esordio Sam è diventato un vero "fenomeno social": la sua cover di “What’s Up” dei 4 Non Blondes ha conquistato il mondo raggiungendo oltre 54 milioni di visualizzazioni.

Space Man, il brano con cui Sam Ryder sfiderà Mahmood e Blanco

Alla finale del prossimo 14 maggio in cui affronterà anche gli italiani Mahmood e Blanco con il brano "Space man". Su di lui le aspettative di milioni di inglesi sono altissime, una responsabilità che si sente tutta sulle spalle : "Sono un fan di Eurovision da quando sono piccolo" ha detto l'artista a BBC Radio "Sono così onorato di avere la possibilità di cantare ad un evento accanto ad alcuni degli artisti, performer e autori più di talento d’Europa. Spero di cantare nel miglior modo possibile per rendere il Regno Unito orgoglioso di me”.