Sei milioni di click per il rapper Capo Plaza, l'ultimo fenomeno salernitano

Il suo ultimo singolo, “Non cambierò mai”, ha raggiunto quasi sei milioni di visualizzazioni, mentre il cd si trova al secondo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, dopo settimane in testa.Stiamo parlando del rapper salernitano Luca D'Orso, in arte Capo Plaza, che si affaccia sulla scena nel 2013 con il suo brano d'esordio “Sto Giù”.Inizia a lavorare stabilmente con Peppe Soks e dopo una serie di singoli e collaborazioni, che attirano l'attenzione dell'etichetta romana Quadraro Basement.Esce il singolo “Nisida” e il suo talento non passa inosservato agli occhi della neonata etichetta Sto Records che decide di puntare su di lui, nel dicembre 2016.Da quel momento in poi, la carriera di Capo Plaza subisce una vera e propria svolta.Arrivano i singoli “Allenamento 1” e “Allenamento 2”, che vincono rispettivamente un singolo d'oro e un doppio platino. Successivamente, stessa sorte tocca al pezzo “Allenamento 3”.Dopo lo strepitoso successo della sua serie di freestyle, Capo Plaza pubblica, lo scorso ottobre, il brano “Giovane Fuoriclasse” che raggiunge cifre importanti e, nel giorno del suo ventesimo compleanno, fa uscire “20”, l'atteso primo album ufficiale che vanta produzioni di stampo internazionale.Ora, con i suoi videclip, è riuscito a sfondare la soglia dei trenta milioni di click, numeri impressionanti per un artista così giovane.