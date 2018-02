Domenica 4 Febbraio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 22:31

«Si torna sempre dove tutto ha avuto origine:finalmente a Napoli!»: così Teresa De Sio annuncia sui social il suo concerto del 16 febbraio al teatro Politeama, con la cantautrice che si fa interprete per rileggere, come nel suo ultimo disco, il repertorio del Nero a Metà. « Teresa canta Pino» è un album devoto, un discorso amoroso intorno a un canzoniere prezioso, un atto di umiltà e di orgoglio di una cantautrice di lungo corso che si fa interprete: «Con Daniele ci siamo frequentati agli esordi, lui scrisse “Nanninella” per il mio primo lp solista, dividemmo palchi e sogni, poi ci perdemmo di vista seguendo le rispettive carriere», ricorda lei, «fino a quando, nel 2013, Pino mi volle ospite dei suoi concertoni napoletani di fine anno al Palapartenope. Poi... poi il vuoto, l’assenza, e anche il senso di non aver fatto o detto quello che potevamo dire o fare insieme. Ci stavamo arrivando, lui voleva mettere in piedi una cosa con l’orchestra, ma...».Ma... ora l'omaggio si fa più devoto ed emozionante, perché si torna a Napoli, casa di Pino, casa di Teresa. E casa de "Il Mattino", che regalerà a venti suoi lettori la possibilità di andare gratis al concerto. Iniziamo oggi, con i primi sette biglietti a disposizione di chi risponderà per primo alla seguente domanda: come si intitola, nell'album «Teresa canta Pino» il brano inedito dedicao dalla De Sio all'amico Daniele?Mandate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime sette esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla cassa del Politeama il 16 febbraio, per il concerto napoletano di Teresa De Sio, con modalità che comunicheremo direttamente ai vincitori.