Tina Turner, le 5 canzoni più famose: da "The Best" a "Proud Mary", i successi che l'hanno resa la regina del rock

Tina Turner è morta a 83 anni. Lo ha detto il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello».

Definita dagli addetti ai lavori una delle migliori interpreti di sempre, nonché la "regina del rock and roll statunitense", la Turner in carriera ha vinto 12 Grammy Awards, di cui otto competitivi e quattro onorari, oltre a tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award.

Nel 2004 la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 17º posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica contemporanea. Ecco dunque quali sono i suoi cinque più grandi successi.

“River Deep - Mountain High”

Canzone uscita del 1966, è uno dei primi lavori di Tina Turner, assieme al suo ex marito Ike.

Appena pubblicato negli Stati Uniti non ottiene il riscontro sperato, in Europa invece vola nelle classifiche. Il brano racconta di un amore puro, della promessa di una donna che giura di amare il proprio uomo a tal punto da paragonare il suo sentimento a quello di una bambina nei confronti della propria bambola o di un cane verso il proprio padrone.

“Private Dancer”

Nel 1984 l’album “Private Dancer” - da cui è stato estratto il singolo omonimo - ottiene un risultato straordinario, sia dal punto di vista della critica che commerciale, supportato da milioni di copie vendute e un tour di quasi 200 date, in cui la star internazionale ha l’opportunità di mostrare il suo talento dal vivo in tutto il mondo. Il singolo vede come protagonista una ballerina privata, che danza per soldi per raggiungere il suo sogno: una famiglia con cui vivere vicino al mare.

“We don’t need another hero”

Tina Turner si è anche dimostrata un’ottima attrice: nel 1985 entra a far parte del cast di “Mad Max - Oltre la sfera del tuono”, con protagonista Mel Gibson, in cui canta la canzone - scritta da Terry Britten e Graham Lyle - che rappresenta il tema del film distopico: “We don’t need another hero”. Da quel momento in poi, diventa uno dei brani immancabili all’interno delle scalette dei concerti della star: narra di un mondo in cui la guerra possa essere sostituita dalla pace.

“Proud Mary”

Uscita nel 1971, "Proud Mary" è un'altra cover di successo di Turner e del marito Ike, vincitrice di un “Grammy Award”. Molti addetti ai lavori l'hanno definita il suo primo vero e proprio "cavallo di battaglia". La melodia è un mix tra diversi generi, tra i quali blues e soul e pop. Anche molti artisti italiani, tra cui Lucio Battisti, Mia Martini, Eros Ramazzotti e Marco Mengoni, si sono cimentati in tale brano.

"The best": successo immortale

"The Best", conosciuta come “Simply the best” è datata 1989. Si tratta di una cover del brano cantato da Bonnie Tyler e forse, il successo più iconico e rappresentativo della cantante statunitense. In questa interpretazione c'è tutta Tin a Turner: le sue indiscutibili capacità vocali, la forza vocale, la presenza scenica, il suo look aggressivo. Si tratta di una canzone d’amore, che apostrofa il suo amato/a come “semplicemente il migliore”.