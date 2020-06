Le Vibrazioni, ecco il Summer tour: c'è anche la data di Napoli

Ultimo aggiornamento: 16:45

con il “Summer Tour”! La prima tappa confermata del “Summer Tour” è il 12 luglio 2020 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.“Per fare l’amore” (Artist First). Scritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta, “Per fare l’amore” si candida a diventare la nuova hit estiva della Fase 3 con il suo ritmo travolgente e la sua positività.È online il video del singolo, con la regia di Matteo Bruno Bellesia, prodotto da Artist First e 432, girato a Milano durante la Fase 2 con il contributo dei fan. Un drone mostra la città dall’alto, immersa nel silenzio, mentre i fan nelle proprie case si scatenano al suono de Le Vibrazioni http://www.youtube.com/watch?v=DrK8njidoqM. Il “Summer Tour” si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, dovute all’emergenza sanitaria. Per motivi logistici viene, invece, posticipato al 2021 il tour de LE VIBRAZIONI “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO”.14 gennaio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)15 gennaio 2021 al Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)16 gennaio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)18 gennaio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)28 gennaio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)29 gennaio 2021 al Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)2 febbraio 2021 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)4 febbraio 2021 al Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)8 febbraio 2021 al Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)