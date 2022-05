Concerto del Primo Maggio a Roma, la diretta: gli ucraini Go_A intonano Imagine di John Lennon. Ambra si commuove. Piazza San Giovanni sold out

Torna il concerto del Primo Maggio a Roma. I primi a esibirsi in una piazza San Giovanni già gremita dopo due anni di pandemia, sono i membri del gruppo ucraino dei Go_A, con alcuni rifugiati che hanno lanciato un messaggio di pace nelle loro lingue prima di intonare Imagine di John Lennon. «Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace - ha detto una delle cantanti -. Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre».

E Ambra Angiolini si commuove durante il saluto al pubblico di piazza San Giovanni. «La libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto. Ma c'è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace. Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno voluto questo messaggio: "Al lavoro per la pace". Il via della maratona è tutto dedicato alla guerra in Ucraina e la showgirl e attrice indossa un maglione con i colori del Paese martoriato, giallo e blu. «Facciamo sentire il male che fa, invochiamo una sacrosanta pace in Ucraina. Ma c'è anche un'altra guerra che non abbiamo terminato e che ha ucciso negli ultimi mesi 189 persone», ricorda Ambra, facendo riferimento alle morti sul lavoro. Numeroso il pubblico che non si è fatto fermare dal meteo incerto.

Ambra ricorda le vittime innocenti

La seconda parte del Concertone del Primo Maggio si apre con una riflessione sul deporre le armi e sulle tante guerre che affrontiamo tutti i giorni. «La guerra è anche chi spara a Manuel Bortuzzo in una tranquilla sera romana all'Axa, è le donne accoltellate, sfregiate, uccise da mariti-compagni-fidanzati, è Marco Vannini, ucciso da quattro persone che hanno anteposto la loro salvezza alla sua vita - ricorda la presentatrice con la voce che si incrina per l'emozione -. Tutti noi dobbiamo metterci al lavoro per la pace. Siamo tutti responsabili».

Le note di Russians di Sting sul palco

Mentre Max Pezzali è ancora sul palco, partono le note di Russians di Sting, il brano scritto nel 1985 in piena guerra fredda. Da quel brano, il giornalista Riccardo Iacona prende spunto per la sua riflessione sui conflitti. «Era il 1985, si tornava a parlare di guerra e Sting ha comunicato la preoccupazione di tutti con quella canzone - spiega il giornalista tv -. Si chiedeva come fare a tenere lontano il figlio da tutto questo. La guerra non è la risposta, la guerra non si può vincere e se ve lo dicono non ci credete. La risposta è nell'essere umani e nell'amare i propri figli. Gino Strada diceva che l'unica verità della guerra sono le vittime. Il Papa ha definito la guerra uno scandalo sacrilego contro Dio». Iacona invita la piazza a lavorare per la pace «prima che scoppi una guerra, non dopo». «Dopo bisogna lavorare per un cessate il fuoco: questo è il nostro lavoro in questi giorni, questo è il lavoro dell'Europa. O gli riesce o l'Europa sarà sconfitta per sempre».

Ornella Vanoni: «Mi hanno sempre detto che il Primo Maggio non era per me»

A 87 anni Ornella Vanoni fa il suo debutto sul palco del Concertone a Roma. «Mi hanno sempre detto che il Primo Maggio non era per me - dice -. È la festa dei lavoratori, ma dall'inizio dell'anno sono morte circa 200 persone. È un dolore immenso, gli operai sono stanchi, gli orari di lavoro sono tremendi». E poi ha intonato il brano Costruzione di Chico Buarque, «non è rock, non è pop, ma è una canzone sulla gente che muore».

Chiusi gli ingressi, piazza San Giovanni è sold out

A piazza San Giovanni, al momento, sono chiusi gli accessi di ingresso perché è stata raggiunta la capienza massima prevista (ieri i sindacati avevano parlato di 300mila persone) per il Concertone, tornato nella sua naturale collocazione dopo due anni di pandemia e di restrizione. Tutte le entrate sono transennate e la gente è in attesa di poter accedere per la parte finale della maratona, per la quale sono attesi tra gli altri Marco Mengoni, Carmen Consoli e Max Pezzali

Lundini chiama Putin e lo convince a smettere la guerra

Al Concertone arriva l'ironia tagliente di Valerio Lundini che interrompe la sua esibizione di La guerra è brutta con i Vazzanikki per una telefonata «inattesa». «Mi dicono che c'è una telefonata molto importante dall'estero. 'Scusate sto chiamando dalla federazione russa, sono il presidente, è importante, è una notizia - dice, tradotta, una voce maschile in russo - . Suppongo che la canzone che cantavate fosse indirizzata a me. Ho sentito le vostre parole e i vostri concetti molto originali. Grazie a voi ho deciso di smetterla con la guerra». E poi Lundini riprende a cantare: «Perché solo la musica può salvarci dallo scoppio di un conflitto nucleare, non a caso si chiamano accordi»

Bigmama contro il bodyshaming

«Cicciona, fai schifo, mi dicevano da piccola, Vatti a nascondere! Che tristezza.. Oggi c'è una persona di cui ho una grande stima: sono io e sono una gran figa». La cantante Bigmama ha portato sul palco del Primo Maggio a Roma la body positivity. «Sono diventata BigMama a 13 anni… prima ero una ragazzina a cui dicevano 'sei grassa, fai schifo, vatti a nasconderè. E pensavo avessero ragione, quindi per sfogarmi ho iniziato a scrivere. State attenti a prendere in giro le persone magari un giorno ve le ritrovate al Primo Maggio».

Attesi in 300mila

I conduttori di quest'anno sono Ambra Angiolini e Bugo. Il pubblico atteso sfiora quota 300mila, senza limiti di capienza e senza restrizioni. La diretta viene trasmessa su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia dalle 15.30. L'evento arriva nel giorno della scadenza delle misure della pandemia: da oggi niente Green pass da esibire, anche se l'assessore D'Amato ha fatto sapere al Messaggero di consigliare comunque l'uso della mascherina. Ma il pubblico sembra non aver preso in considerazione l'invito e di fatto quasi nessuno indossa il dispositivo di protezione.